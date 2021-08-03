KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları açıkladı.

Saner, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) tüm dünyayı ciddi şekilde etkilediğine dikkati çekerek KKTC'nin de bundan nasibini aldığını ancak vaka sayılarında düşüşe geçildiğini, bugün 80'i yerel 94 vaka olduğunu anlattı.

145 bin kişi çift doz aşı oldu

Tüm ülkede 172 bin vatandaşa tek doz, 145 bin vatandaşa ise çift doz aşı yapıldığını belirten Saner, 15 gün içerisinde ikinci dozların tamamlanmasıyla toplam 217 bin KKTC vatandaşının çift doz aşılanmış olacağını dile getirdi.

Saner, aşılı kişilerin kapalı alanlara, özellikle devlet dairelerine giriş çıkışlarının herhangi bir işleme tabi tutulmadan serbest olacağını, aşısız vatandaşlardan ise devlet dairelerine girebilmek için 3 günlük PCR veya antijen testi isteneceğini söyledi.

Eylülde yüz yüze eğitim

Aşısız kişilerin PCR testlerinin ücretli olacağını açıklayan Saner, yapılacak aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Günlük ortalama 10-15 bin olan test sayılarının geçen hafta itibarıyla 25 bine çıktığını ifade eden Saner, Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören 70, yoğun bakımda ise 6 hasta bulunduğunu dile getirdi.