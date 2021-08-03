Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Şeria'da bir Filistinli İsrail askerleri tarafından yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'dan, "İsrail'e geçmeye çalıştıkları" iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladı, birini de gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı Wafa'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Cenin kentinin batısındaki Ayrım Duvarı yakınlarında araç içerisinde bulunan Filistinlilerden birinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığı açıklandı.
Haberde vurulan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin kullandıkları araçla İsrail'e geçme girişiminde bulundukları iddia edildi.
İsrail resmi yayın kuruluşu KAN, askerlerin Filistinlilere ateş açtığını doğrularken, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını diğerinin ise gözaltına alındığını açıkladı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Kudüs
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