Avec Kaymakamı Nusretullah Ali Rızayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada bugün akşama doğru ilçede sel felaketinin yaşandığını söyledi.

Rızayi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kaybolduğu bilgisini verdi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Öte yandan bazı köylerde elektriğin kesildiğini kaydeden Rızayi, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.