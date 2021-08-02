Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP Arşiv]
İran'ın Kazvin eyaletine bağlı Avec ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.
Avec Kaymakamı Nusretullah Ali Rızayi, devlet medyasına yaptığı açıklamada bugün akşama doğru ilçede sel felaketinin yaşandığını söyledi.
Rızayi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kaybolduğu bilgisini verdi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Öte yandan bazı köylerde elektriğin kesildiğini kaydeden Rızayi, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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