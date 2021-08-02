Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kazada 33 kişi öldü
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında bulunan Kikwit kasabasında, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kikwit kasabasından Kabuba köyü istikametine giden tankerin yolcu otobüsüne çarpması sonucu araçlar alev aldı.
Kazada, otobüste bulunan 32 yolcu ile tanker sürücüsü yaşamını yitirdi.
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