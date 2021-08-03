Kolombiya'da koronavirüsten can kaybı 121 bini geçti
Kolombiya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bini geçti. Ülkede 15 milyonu aşkın kişi birinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 218 kişi daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece, salgında ölenlerin sayısı 121 bin 216'ya çıktı.
Son 24 saatte 6 bin 636 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 801 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 422 artışla 4 milyon 598 bin 176'ya yükseldi.
Başkent vakaların en fazla olduğu bölge
Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 417 bin 642 vakayla başkent Bogota ve 716 bin 358 vakayla Antioquia eyaleti öne çıkıyor.
Aktif vaka sayısının 67 bin 940 olduğu Kolombiya'da, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 seviyesinde.
Aşılamada son durum
Öte yandan, ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 15 milyon 498 bin 376 kişiye birinci doz, 9 milyon 789 bin 185 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen dokuzuncu ülke konumunda bulunuyor.