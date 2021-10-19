Salgın süreci boyunca koronavirüs hakkında birçok bilgi kirliliği oluştu. Bilimsel verilere dayanmayan açıklamalar sosyal medya üzerinden 7’den 77’ye herkesi etkiledi. Yalan haberlerin ne kadar yanıltıcı olabileceği de bu dönemde gözler önüne serildi.

Gençlerde aşılanma oranı düşük seyrediyor

İnternet ve sosyal medya aracılığıyla yayılan haberlerden en çok etkilenen kesimlerden biri ise gençler. Türkiye’de hala 18-25 yaş grubunda tam doz aşı olanların oranı 53,77.

Gençlerdeki düşük aşılama oranın nedenlerinden biri de Kanada’da yayımlanan mRNA aşılarının kalp kası iltihabına neden olmasıyla ilgili makale oldu. Makalede, bu oranla ilgili bilgi de yer alıyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde bu makale, hesaplama hatası nedeniyle geri çekildi.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, kalp kası iltihabı iddialarını TRT Haber’de değerlendirdi.

-Gençlerde aşılama hala düşük.

-Gençler aşıdan neden çekiniyor?

-Covid aşıları kalbi etkiliyor mu?



Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/ZRCseThUGF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2021

"COVID-19’un kalp kası iltihabı yapma oranı çok daha fazla"

Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, salgının başından beri ilk defa tanışılan bir virüs nedeniyle çok fazla bilgi ihtiyacının olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlk defa karşılaştığımız bir virüs var. Bu nedenle bilimsel dergiler çok fazla araştırma yapmayarak birçok makaleyi yayımladılar. Pandeminin başında da sıtma ilaçları nedeniyle çok fazla ritim bozukluğu yaptığına dair bir yayın yayımlanmıştı. Aslında bu bizim günlük hayatımızla hiç uyuşmuyordu. Bu iki yayında da geri çekilme olmuştu. Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz. Aslında mRNA aşılarıyla ilgili ciddi bir kalp kası iltihaplanması görmüyoruz. En son yapılan bir çalışmada binde bir gibi oran verilmiş. İsrail’de yapılan bir çalışma ise bu oranın yüz binde iki gibi olduğunu söylüyor. COVID-19 ile karşılaştırdığımızda ise aşının oluşturduğu kalp kası iltihaplanması riski daha düşük. Çünkü COVID-19’un kalp kası iltihabı yapma oranı çok daha fazla."

"COVID-19 ve aşıyı aynı teraziye koymak mümkün değil"

Alper, koronavirüsün ve aşının neden olduğu kalp kası iltihabının aynı derecede olmadığını da anlattı.

"COVID-19’un neden olduğu kalp kası iltihabı kalbi çok şiddetli vuruyor. Ve ciddi ritim bozuklukları oluyor. Uzun süreli kalp çevresinde sıvılar kalıyor. Yani kalbi çok ciddi bir şekilde tutabiliyor koronavirüs. Aşı iltihaplanmasında ise hasta birkaç haftada içinde iyileşiyor ve bir şeyi kalmıyor. Fakat COVID-19 iltihabı geçirmiş kişinin aylarca şikayetleri geçmeyebiliyor. Bu yüzden COVID-19 ve aşıyı aynı teraziye koymak mümkün değil."