Sanayi ve Teknoloji ile Sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle, Ankara Sanayi Odasının (ASO) koordinasyonunda başkentteki sanayi kuruluşlarında çalışanlara yeni tip koronavirüs tarama testleri yapılmaya başlandı.

İlk etapta 9 OSB ve diğer sanayi yapılanmalarında bulunan 500'e yakın firmadaki 25 bin çalışana yerli tanı kiti ile test uygulanacak.

Test malzemeleri ve laboratuvar hizmetleri Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanacak. İşletmelere gidilerek uygun koşullarda numunelerin alınıp, laboratuvara taşınma işleminin bedeli ise ASO ve OSB'lerce karşılanacak.

Sanayi bölgesindeki test çalışmalarını TRT Haber görüntüledi.

Kocaeli'nin ardından Ankara’daki sanayi işçilerine de koronavirüs testi yapılmaya başlandı. 25 bin çalışana yerli tanı kitleriyle test yapılacak. Sanayi bölgesindeki test çalışmalarını @trthaber görüntüledi.https://t.co/JuGIH4HfHS pic.twitter.com/bTje3c65Gg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2020

ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, "Bu taramanın ikinci ve üçüncü etabını da yapacağız. Mesai arkadaşlarımızı ailemizden daha fazla görüyoruz, onlarla beraber çalışıyoruz. İşletmelerimizin sağlığı açısından onların sağlığı bizim için çok önemli. Onları sevdiklerine sağlıklı göndermek zorundayız. Bu konuda bize destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Ardıç, yerli kitlerle yapılan testlerin sonuçlarının 4-5 saat içerisinde neticelendirileceği ve yarın sabah kendilerine iletileceğini söyledi.