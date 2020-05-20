Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 797 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 176 bin 7'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 83 artarak, 8 bin 90'a ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 4 milyon 988 bin 994'e yükseldi.