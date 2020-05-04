Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da ölü sayısı 6 bin 692'ye ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak, 6 bin 692'ye ulaştı.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 679 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 163 bin 175'e yükseldi. Ölü sayısı ise 43 artarak, 6 bin 692'ye ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 3 milyon 566 bin 295'e yükseldi.
Etiketler: almanya koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 08:18
Son Haberler
- 10:04
- 09:47
- 09:33
- 09:40
- 09:14
Sıradaki Haber
Trump: Aşı 2020 sonunda hazır olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz