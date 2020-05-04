Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 679 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 163 bin 175'e yükseldi. Ölü sayısı ise 43 artarak, 6 bin 692'ye ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 3 milyon 566 bin 295'e yükseldi.