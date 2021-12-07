Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 14 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 14 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Karantina Koronavirüs
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