Koronavirüsle mücadelede gelişmiş ülkeler sağlık sistemleri ile sınıfta kalırken, Türkiye'nin sağlık sistemi göz doldurdu.

Tıbbi ekipman bulamadılar, yoğun bakımlarda hasta seçmek zorunda kaldılar... Gelişmiş devletler salgında çöken sağlık sistemleriyle sınıfta kaldı.

Türkiye ise hem başka ülkelere tıbbi ekipman yardımları hem de sağlık sistemi ile dikkat çekti.

"Ailemden biri hasta olsa 'Türkiye'de tedavi olun, ABD'ye gelmeyin' derim"

Türkiye'nin sağlık sistemine övgü dolu sözler ABD'deki Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan geldi.

"Türkiye'nin en büyük avantajı, gerçekten çok iyi bir sağlık sisteminin olması. Benim ailemden veya yakınlarımdan biri hasta olsa onlara 'Türkiye'de tedavi olun, Amerika'ya gelmeyin' derim. Böyle iyi bir sistem var. Büyük hastaneler yapılmış, yoğun bakım yatakları çok fazla."

Türkiye'nin en baştan itibaren birtakım tedbirleri zamanında aldığını vurgulayan Unutmaz, "Eğer bu tedbirler alınmasaydı belki şu anda günlük 10 bin, 20 bin vaka ortaya çıkardı." dedi.

"DSÖ yanıltıcı bilgiler verdi"

Çin'in konuyu başta saklamasına tepki gösteren Unutmaz, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) de eleştirdi.

"DSÖ'de oldukça yanıltıcı bilgiler verdiler. İlki, ocak ayında bu virüsün insandan insana geçmediğini söylediler. Bu yanıltıcıydı, sonradan bunu değiştirdiler. İkincisi de maske takılmasının gerekmediği yönündeki açıklamalarıydı ancak şu anda gayet iyi biliyoruz ki maske takmak çok önemli."