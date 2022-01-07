Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zam oranı belli oldu: İşte bazı kamu görevlilerinin net maaşı
Enflasyon farkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam oranını açıklaması sonrası bazı kamu görevlilerinin maaşları netleşti. Buna göre ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.
Son Haberler
- 14:16
- 14:14
- 14:06
- 14:11
- 13:58
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan memura verilecek zam oranını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz