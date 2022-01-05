Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahraman polis Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında anılıyor
İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda şehit olan Fethi Sekin, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir gibi Türk milleti için canını feda eden bir kahramandı. Sekin, hain saldırının 5'nci yılında yakınları ve adliye çalışanları tarafından unutulmadı.
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