Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye barışa kapı araladı: Toplantı bitmeden sonuç geldi
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul'da yapıldı. Rusya'nın geri çekilmesini talep eden Ukrayna, Türkiye'nin dahil olduğu 8 ülkenin garantör olmasını teklif etti. Rusya, Kiev ve Çernihiv bölgelerindeki operasyonların azaltılacağını duyurdu.
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