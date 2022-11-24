Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trafikteki araç sayısı 26 milyon 229 bin oldu
Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu.
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