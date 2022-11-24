Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşte bombacı teröristin iş birlikçileri: Yunanistan'a kaçıracaklardı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır ve eşi görünümündeki Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçırmakla görevli zanlılarından Ahmet Jarkas ve Ammar Jarkas'ın fotoğrafları servis edildi.
(Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak)
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