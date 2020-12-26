Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trafik kazalarında bu yıl 2 binden fazla insan yaşamını yitirdi
Yetkililerin çabaları, alınan önlemler ve bilinçlendirme kampanyalarına rağmen trafik kazalarının önüne geçilemiyor. 1 Ocak’tan aralık ayına dek Türkiye genelinde 338 bin 335 trafik kazası meydana geldi. 2 bin 75 kişi hayatını kaybetti.
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