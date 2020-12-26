Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanal müzeler ve ören yerleri 11 milyon 400 bin kez ziyaret edildi
Geçmişe ışık tutan birbirinden özel müzeler ve ören yerleri, dijital ortamda rahatlıkla gezilebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı mekanlar, 25 Mart’tan bu yana 11 milyondan fazla kez sanal olarak ziyaret edildi. Zirvede Göbeklitepe var.
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