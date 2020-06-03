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TRT'den Haberler
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Haber Giriş:
3 Haziran 2020 Çarşamba 13:19
Kaynak: TRT Haber
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi
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Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları bu hafta açılıyor
Son Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 13:24
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