Haber Giriş:
Oscar’ın yıldızı Güney Kore sinema endüstrisi
Oscar ödüllerinde bu yıl Güney Kore yapımı Parazit tarih yazdı. "En iyi film" ödülü alan ve İngilizce olmayan Parazit, gözleri yıldan yıla büyüyen Güney Kore film endüstrisine çevirdi. Peki olan biten ABD televizyon izleyicisinin ne kadar umurunda?
Etiketler: sinema parazit parasite Oscar ödülleri güney kore film endüstrisi 92. Akademi Ödülleri grafikSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 11:38
Son Haberler
- 12:13
- 12:05
- 11:59
- 11:57
- 11:57
Sıradaki Haber
Kalpazanlar sahte dolara yöneldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz