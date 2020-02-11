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Çin ekonomisindeki kayıpta milli geliri artacak tek ülke Türkiye
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi Çin, koronavirüs, ticaret savaşı ve Asya-Pasifik bölgesindeki krizler nedeniyle zor durumda. Çin'in ticari yavaşlaması küresel ekonomiyi de etkilerken, milli geliri artacak tek ülkenin Türkiye olması bekleniyor.
Etiketler: türkiye ekonomisi ekonomi çinSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 15:29
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