Güney Kore yapımı Parazit (Parasite) adlı film, geçen pazar günü dağıtılan Akademi Ödülleri’ne damgasını vurdu.

Parazit “En iyi film”, “En iyi yönetmen”, “En iyi uluslararası film” ve “En iyi orijinal senaryo” kategorilerinde Oscar kazandı.

Bu aynı zamanda, 92 yıllık Akademi tarihi için bir dönüm noktasıydı.

İlk kez İngilizce olmayan bir yapım, en iyi film Oscar’ını kazanıyordu.

1956'da “Yabancı dilde en iyi film” Oscar’ı dağıtılmasından bu yana kategorisine hapsedilen ve İngilizce olmayan hiçbir film, büyük ödülü alamamıştı.

2020 itibarıyla ezberler bozulmuş durumda.

Tabii bunda, Güney Kore film endüstrisinin gittikçe büyümesinin de payı büyük.

Güney Kore yapımlarının gişe hasılatı son 10 yılda arttı

Küresel olarak gişede şimdiye kadar 165 milyon dolar kazanan Parazit, özellikle İngilizce olmayan bir film için ticari açıdan son derece başarılı oldu.

Elbette son yıllarda “En iyi film” ödülünü kazananların çoğu, aynı yılın en büyük gişe rekoru kadar para kazanamadı.

Ancak son durum da kazanılan ödüller de Güney Kore'de hızla dünya çapında daha fazla tanınan bir film endüstrisinin varlığına işaret ediyor.

Zira bu ülkede çekilen filmler için gişe hasılatı son 10 yılda hızla arttı.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Kore Film Konseyine (KOFIC) göre 2004’te, ülke yapımlarının hasılatı 239 milyar Güney Kore Wonu ya da yaklaşık 203 milyon dolar oldu.

Geçen yıl Kore yapımı yerli filmlerin geliri 971 milyar won yani yaklaşık 823 milyon dolara yükseldi.

Güney Kore’deki yerli ve yabancı yapımlar ise geçen yıl toplam 1,91 trilyon Güney Kore Wonu ya da kabaca 1,62 milyar dolar gişe geliri elde etti.

Yani Kore'deki toplam gişe hasılatının yarısından fazlasını yerli filmler topladı. 2019'da yaklaşık 1 trilyon Güney Kore Wonu ise Güney Kore film endüstrisinden geldi.

Bu hala 11,3 milyar dolarlık ABD film endüstrisinden az olmasına rağmen, kesinlikle küresel 42,5 milyar dolarlık film endüstrisinin önemli bir kısmına tekabül ediyor.

Dünyadaki en iyi 5 film endüstrisinden birine sahip olan Güney Kore, şimdi ABD ve Çin'i takip ediyor, Japonya ve İngiltere ile de eşit durumda.

Dünya çapında her zamankinden daha fazla film gösterdiği de bir gerçek.

Peki Parazit Oscar’da ters bir rüzgar estirirken, Akademide, ABD'de durum ne?

Oscar ödülleri hala Grammy ve Altın Küre ile birlikte Amerika’nın en büyük ödül organizasyonlarından biri.

Ancak gerek sinema tüketiminin farklılaşması gerekse de politik eleştiriler, bu büyük şovun son yıllarda daha sönük geçmesine ya da marjinal çıkışların dahi politik zeminde yükselmesine neden oldu.

2020 Oscar ödüllerini televizyondan takip eden ABD izleyici sayısı da azalmış durumda.

Zira son Oscar izleyici verilerine göre bu, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

[Güney Kore’nin başkenti Seul’de, Parazit’in başarısı televizyondan takip edildi. Fotoğraf: Reuters]

ABD'de Oscar törenini TV'den takip edenler azaldı

Ölçüm firması Nielsen’a göre, canlı şovun bu yıl 23,6 milyon izleyicisi vardı. Geçen yıla göre yüzde 20’lik bir azalma olduğunu ve 2019’da bu sayının ortalama 29,5 milyon olduğunu da belirtelim.

Bir önceki rekor düşüşlerden biri de 26,6 milyon izleyici ile 2018’de gerçekleşti.

Bu yılla ilgili sayıların daha az olmasının birkaç olası nedeni var.

En belirgin neden, canlı TV izlemede belirgin bir düşüşe yol açan internetten yapılan yayınlardaki patlama.

Bununla birlikte bazıları, şovun 2020 takviminde erken bir tarihe denk gelmesinin de söz konusu düşüşte etkili olduğunu savunuyor.

Çeşitlilik eksikliğinin devam etmesinin de derecelendirmelerin düşmesine katkıda bulunması muhtemel.

Ayrıca düşük bütçelerle çekilen sanat filmlerinin en iyi film olmak için yarışmasının da rol oynadığı düşünülüyor.

Bir bakış açısına göre de muhtemelen çoğu kişi ABD’de Parazit’i izlemek yerine gişe rekorları kıran yapımları tercih etti. Haliyle bu durum, önceki yıllarda olduğu gibi, farklı filmlerle duygusal bağlılık eksikliğine ve törene uyum sağlama konusunda isteksizliğe yol açtı.