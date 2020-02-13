Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte 242 kişi Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı bin 367'ye çıktı.

Eyaletteki toplam vaka sayısı da 48 bin 206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Kovid-19’u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı. Son 1 günde 14 bin 840 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı neredeyse 60 bin

Ulusal Sağlık Komisyonundan ülke geneli Koronavirüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Çin'de salgın durumunu internet üzerinden anlık takip eden platformlardan "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" verilerine göre ülke genelindeki can kaybı bin 368'e, toplam vaka sayısı ise 59 bin 883'e yükseldi.

Hubey Parti Sekreteri "zayıf yönetim" nedeniyle görevinden alındı

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan "zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.

ÇKP Merkezi Komitesi, Ciang'ın yerine Şanghay Eski Belediye Başkanı Ying Yong'u atadı.

Wuhan’a sağlık personeli takviyesi

Ayrıca, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun çeşitli birimlerinden 2 bin 600 askeri sağlık personelinin Wuhan’a gönderildiği belirtildi.

Söz konusu sağlık personelleriyle birlikte Wuhan’a Kovid-19’un ortaya çıkışından bu yana yapılan askeri sağlık personeli takviyesi 4 bini geçti.

Kentte 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Wuhan'da tespit edilen Koronavirüs'ün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.