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Merapi Yanardağı'nda patlama: Kül ve duman 2 bin metre yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama oldu. 150 saniye süren patlamanın ardından halk, bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarıldı.
Tempo gazetesinin haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 05.16’da yaşanan patlama 150 saniye sürdü.
Yetkililer, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe kadar çıktığını belirtti.
Bu arada, Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda turist ve yerli halka uyarıda bulundu.
2010'da 347 kişi ölmüştü
Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Etiketler: Endonezya Cava adası merapi yanardağı yanardağ patlamaSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 06:16
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