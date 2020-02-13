Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, silahlı bir grup, bölgede bir başka örgüte ait kampa saldırı düzenledi.

Etraftakilere ateş açan grup kampı da ateşe verdi.

Karşılıklı çatışmanın çıktığı olayda 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bu tür çatışmaların silahlı gruplar arasındaki çıkar mücadelesi nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.