İngiltere tarafından üstün hizmetlerde bulunmuş başarılı kadınlara verilen ve erkeklerin şövalyelik ünvanına benzeyen kraliyet nişanına (dame) sahip BM Büyükelçisi Pierce, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak görevine devam edecek.

Birçok diplomat tarafından son derece ''tecrübeli'' olduğu belirtilen Pierce, İngiltere'nin aynı zamanda Washington'daki ilk kadın büyükelçisi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ı ''sakar'' ve "beceriksiz" olarak niteleyen ifadelerinin yer aldığı yazışmaların basına yansıması üzerine, İngiltere'nin önceki Washington Büyükelçisi Kim Darroch istifa etmişti.