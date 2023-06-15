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İnfografik
TRT Haber 15.06.2023 09:45

Merkez Bankası sitesinde "Hafize Gaye Erkan" güncellemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi, Banka'nın internet sitesine eklendi.

Merkez Bankası sitesinde "Hafize Gaye Erkan" güncellemesi

Merkez Bankası sitesinde "Hafize Gaye Erkan" güncellemesi
Merkez Bankası sitesinde "Hafize Gaye Erkan" güncellemesi

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