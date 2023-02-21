Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB 10 ilde eğitim öğretim takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.
Etiketler: Deprem Grafik
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