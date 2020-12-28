Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lityum iyon pillere talep artıyor
Elektrikli otomobilin pilinde de kullanılabilen lityum üretimi için Türkiye de harekete geçti. Özellikle yerli otomobilde bu kritik bir kazanç. Dünyada da yeniden doldurulabilir lityum iyon pillere talep artıyor. Fiyatlarda ise düşüş var.
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