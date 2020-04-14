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Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi? Kimler oruç tutmalı? Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı…
Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, kimlerin oruç tutup kimlerin tutamayacağına dair bir açıklama yaptı. Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi?
Etiketler: koronavirüs ramazan oruçSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:46
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