Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kalp hastalıkları riskine çözüm sağlıklı yaşam
Toplumda sık görülen kalp ve damar hastalıklarında genetik yatkınlık kadar çevresel faktörler ve yaşam biçimi de etkili oluyor. Stres, sağlıksız beslenme, sigara ya da alkol gibi nedenler bu hastalıkların görülme olasılığını artırıyor.
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