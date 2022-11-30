Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 35'in altına inerek, alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.99 olarak ölçüldü. Bu rakam, son 10 yıl içindeki en düşük 3 oran arasına girdi.
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