Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’un kentsel dönüşümle imtihanı
Düzce 5,9’luk depremle sarsıldı ancak afet bu kez binalardaki hasar ve panikten kaynaklı yaralanmalarla ucuz atlatıldı. Önceki acı deneyimlerle kıyaslayınca ortaya çıkan bu iyimser tablonun arkasında, Düzce’de kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 75 oranında tamamlanması var. Peki deprem riskinin olduğu İstanbul’da durum ne? Sizler için araştırdık.
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