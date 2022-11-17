Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irkçılık gençleri Avrupa'dan kaçırıyor
Dünya nüfusu artık 8 milyar sınırını aştı. Bölgelerin demografik yapısına bakıldığında en yaşlı nüfus Avrupa'da yaşıyor. Aslında genç göçmenlerin ilk tercih ettiği bölgeler arasında Avrupa var. Fakat her geçen gün artan ırkçılık göçmenler için büyük bir sorun. Uzmanlar, aşırı sağ yaklaşımların da bu konuda korku iklimi yarattığını söylüyor.
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