Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çevresel tedbirler ticareti de değiştiriyor
Ülkeler çevre adına adımlar attıkça yenilenebilir enerji ekipmanları gibi çevresel ürünlerin ticareti hızlanıyor. Bu ürünleri üretebilen ve ticaretini yönetebilen ülkeler ön plana çıkarken, diğer ülkeler ‘enerji dönüşümünde dışa bağımlılık’ endişelerini dile getiriyor.
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