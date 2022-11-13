Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Ağaçlandırma Günü’nde tema: "Türkiye Yüzyılı’na Nefes"
2019’dan beri kutlanan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yılki teması “Türkiye Yüzyılı’na Nefes” olarak belirlendi. 11 Kasım’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında ‘Millet Ormanı’ oluşturulacak. Milli Gün, Türk Dünyası’yla eşzamanlı kutlanacak. Fidanlarla ‘Türkiye Yüzyılı’ logosu oluşturulurken, 11.11’de yüzbinlerce fidan, toprakla buluşacak.
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