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Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 16:57
Son Güncelleme:
17 Kasım 2022 Perşembe 17:11
Kaynak: TRT Haber
BM: Dünya nüfusu 8 milyar oldu
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyara ulaştığını bildirdi.
BM: Dünya nüfusu 8 milyar oldu
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