Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
IRINI operasyonunda merak edilenler: Amaç ne?
BM'nin Libya'ya silah ambargosunun denetlenmesi için AB tarafından Akdeniz'de başlatılan IRINI operasyonu, keyfi uygulamalarla sürüyor. En son bir Türk gemisinde yasa dışı arama yapıldı. Peki nedir bu IRINI operasyonu, nasıl başladı, nasıl ilerliyor?
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