Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akıncı Üssü davasında darbecilere ceza yağdı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil yöneticisi" ile 15 eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.
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