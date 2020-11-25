Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsle mücadele sürecinde organ nakli sayısı düştü
Koronavirüs salgını, organ nakillerini sekteye uğrattı. Mart, nisan ve mayıs aylarında nakiller durma noktasına geldi. Haziranla beraber nakil sayısı yeniden artışa geçse de sayılar bir önceki yılın gerisinde kaldı.
Son Haberler
- 14:43
- 14:30
- 14:27
- 14:21
- 14:39
Sıradaki Haber
Araştırmacılar sorguluyor: Yüz tanıma sistemleri etik mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz