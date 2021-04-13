Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İlk imsak Iğdır'da ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak
Rahmet ve Bereket ayı Ramazan başlıyor. 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. 13 Nisan Salı günü Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak yaşanacak. İlk iftar ise 18.45'te Hakkari'de yapılacak.
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