Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2020’de Türkiye’de 502 arkeolojik faaliyet gerçekleştirildi
Köklü tarihiyle göz kamaştıran Anadolu’da, her karış topraktan tarih çıkıyor. 2020’de yapılan 502 arkeolojik faaliyetle 6 bin 437 eser çıkarıldı. Bu eserlerin büyük çoğunluğu Kütahya Seyitömer Höyüğü’ndeki kurtarma kazılarında elde edildi.
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