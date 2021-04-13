Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri'nden ramazan genelgesi: Pideye, misafirle iftara, trafiğe tedbir
İçişleri'nin ramazan genelgesine göre iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce tamamlanacak.
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