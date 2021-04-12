İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

'İftarda eve misafir kabul etmeyin' uyarısı

Salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği nedeniyle vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Evde teravih için toplanılmayacak



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.

Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi konusunda vatandaşlara sık sık duyuru yapılacak.



Pide kuyruğuna tedbir

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının da önüne geçilecek. Fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilecek.

İllerin dinamiğine göre yerinde karar uygulaması

Her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve oluşabilecek kalabalıklara karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

İftar öncesi trafik tedbiri: 3 saat önce toplu taşıma sayısı artırılacak



İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarını artıracak.



Mezarlıklarda giriş çıkış düzenlemesi



Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.



Marketlerde sosyal mesafeye dikkat

Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.



Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.



Fahiş fiyata geçit yok

Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere adli ve idari işlemler yapılacak.



Başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.



Dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve kesintisiz denetimler sürdürülecek.



