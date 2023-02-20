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Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 22:05
Son Güncelleme:
20 Şubat 2023 Pazartesi 22:09
Kaynak: TRT Haber
Hangi ile kaç konut yapılacak?
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Depremzedeler için ilk etapta mart ayında 199 bin 739 konutun inşasına başlanacak.
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