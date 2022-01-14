Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 06:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünyanın yükselen gücü: Türk Devletleri Teşkilatı
Türk Konseyi, yani şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı, yükselen bir güç. Türk iş birliğine giden bu sürecin tarihteki oluşumunu, bugününü ve yarınını Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, TRT Haber’e değerlendirdi.
Son Haberler
- 07:15
- 06:52
- 06:41
- 06:26
- 06:16
Sıradaki Haber
Türkiye'de dijital oyun: İşte en çok tercih edilenler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz