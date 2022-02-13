Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 19:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayımilliye'sidir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik bir televizyon programında son derece üzüldüğümüz bir söylem gördük. Büyük bir yanılgının olduğuna inanmak isterim gerçekten. Çünkü TMT KKTC'nin Kuvayımilliyesi'dir" dedi.
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