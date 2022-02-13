Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 19:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bu yılın ocak ayı çok daha soğuk geçti
Türkiye’de ocak ayında 2,9 derece olan ortalama sıcaklık bu yıl 2,2’ye düştü. Geçen ayın en yüksek sıcaklığı 25,5 dereceyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kaydedilirken, en düşük sıcaklık da eksi 34,4 dereceyle Van'ın Özalp ilçesinde ölçüldü.
Son Haberler
- 20:28
- 20:04
- 19:57
- 19:50
- 20:16
Sıradaki Haber
Nüfusun yüzde 6,8'i köylerde yaşıyor: İşte rakamlar...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz