Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz
Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Uzay Programı'ndaki son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir" dedi.
Son Haberler
- 22:54
- 22:55
- 22:38
- 22:29
- 22:28
Sıradaki Haber
Teknolojideki tehlike: Casus yazılımlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz