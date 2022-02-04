Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, Ukrayna-Rusya gerilimine adeta çomak sokuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili, "Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı. Sadece adeta çomak sokuyorlar" eleştirisinde bulundu.
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